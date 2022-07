Tien wethouders gaan niet in hun 'eigen' gemeente wonen, dat zou wel moeten

Een aanzienlijk deel van de wethouders in onze provincie woont niet in hun 'eigen' gemeente, of woont zelfs buiten Brabant. Tien van hen zijn ook niet van plan om te verhuizen, terwijl dat volgens de wet wel de bedoeling is.

Omroep Brabant inventariseerde hoeveel wethouders ergens anders wonen dan de gemeente waar ze werken. Bij zestien wethouders was dat het geval aan het begin van hun termijn. Zes van hen wilden zo snel als mogelijk verhuizen naar de gemeente waar ze werken. Maar tien van hen zeggen helemaal niet van plan te zijn te verhuizen.

In deze gemeenten wonen een of meer wethouders ergens anders bij de start van hun termijn:

Hilvarenbeek (Alle wethouders wonen ergens anders, een in Uden en twee in Oirschot)

Eindhoven (Een wethouder woont in Nijmegen, een in Den Bosch)

Tilburg (Een wethouder woont in Rotterdam, een in Delft)

Helmond (Een wethouder woont in Rotterdam, een in Vught)

Altena (Een wethouder woont in Zwijndrecht, een in Sliedrecht)

Bernheze (Een wethouder woont in Boekel, een in Uden)

Gilze en Rijen (Een wethouder woont in Breda)

Asten (Een wethouder woont in Someren)

Oirschot (Een wethouder woont in Dongen)

Niet verhuizen

Volgens de wet moeten wethouders wonen in dezelfde gemeente als ze werken. Is dit niet het geval, dan moet de gemeenteraad een ontheffing verlenen. In alle negen gemeenten waar dit speelt heeft de raad dit gedaan, de wethouders hebben een ontheffing gekregen voor één jaar.

Dat neemt niet weg dat een aantal wethouders aangeven zelf graag te willen verhuizen, zo zijn de twee wethouders in Eindhoven allebei op zoek naar een huis in de lichtstad. Maar tien van de wethouders voelen hier niets voor, ze nemen, om uiteenlopende redenen, de reistijd voor lief.

'Hell of a job'

Is het erg als een wethouder buiten de gemeente woont? Marcelle Hendrikx van de Wethoudersvereniging: "Nee, ik vind dat ouderwets gedacht." Volgens haar is het al lastig genoeg om geschikte wethouders te vinden. "Het is een hell of a job, als je ziet hoeveel verantwoordelijkheid er naar lokaal bestuur is gegaan. Je moet van goeden huize komen wil je dat kunnen." Hendrikx is ook wethouder in Tilburg en is bekend met de kwestie: twee van haar collega's wonen in Rotterdam en Delft.

Volgens haar is het wel belangrijk om afspraken te maken. "Je kunt bijvoorbeeld zeggen: we willen dat je hier aan het sociale leven meedoet, dat je regelmatig hier verblijft. Je kan er zelfs een termijn aan verbinden."

Ze maakt zich geen enkele zorgen dat haar collega-wethouders geen binding met de stad hebben: "Wethouders maken hele lange dagen, ze slapen misschien ergens anders maar dat is het dan ook, de rest van de tijd zijn ze gewoon in Tilburg."

