Honderden extra noodopvangplekken om asielcrisis te bestrijden

De Brabantse veiligheidsregio's gaan de komende tijd in totaal 675 extra opvangplekken voor asielzoekers creëren. Ook zullen er zo snel mogelijk extra tijdelijke woningen voor statushouders komen. Dat bevestigt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings, die onderdeel is van het Veiligheidsberaad.

Overspannen woningmarkt Daarnaast zouden er op korte termijn 7500 extra tijdelijke woningen voor statushouders moeten worden gecreëerd. Toch is het volgens Weterings nog maar de vraag wat 'korte termijn' in dit geval betekent.

Het doel van die afspraken is om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. "We zullen in het hele land voor extra crisisopvang moeten zorgen", vertelt Weterings. "Dat betekent dat we in Brabant meer voorzieningen zullen krijgen als in Loon op Zand." Daar kunnen in sporthal De Wetering momenteel tijdelijk tot 150 asielzoekers worden opgevangen.

"Daar kunnen we geen concrete afspraken over maken. Je kunt er onmogelijk vanuit gaan dat statushouders ineens versneld doorstromen in deze overspannen woningmarkt, waarin ook andere doelgroepen hard op zoek zijn."

Dus moeten er andere oplossingen gezocht worden. "Denk aan tijdelijke woningen of de ombouw van bestaande panden. We zijn het er wel over eens dat dat snel moet gebeuren."

Extra ambtenaren

Om die plannen te realiseren, vragen de burgemeesters van het Veiligheidsberaad wel om extra ondersteuning vanuit het rijk. Zo moeten er dertig extra ambtenaren komen, om de komst van de extra voorzieningen in goede banen te leiden.

Maar waar die zo snel vandaan moeten komen? "Bij gemeentes zal het bijvoorbeeld betekenen dat andere werkzaamheden tijdelijk stil komen te liggen. Mensen zullen van hun reguliere werk worden gehaald."

Geen dwang voor gemeenten

In welke plaatsen er straks daadwerkelijk extra asielzoekers worden opgevangen, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de overheid geen gemeenten aan kan wijzen, legt Weterings uit. "Met de huidige wet- en regelgeving is dat soort dwang onmogelijk. De extra opvang moet vrijwillig gebeuren."

Dat kan in de toekomst overigens wel veranderen. "Het kabinet is bezig met de voorbereidingen om die wetten te veranderen. Maar als dat over een half jaar zou lukken, is het al snel." Toch heeft de Tilburgse burgemeester er vertrouwen in dat ruim voor die tijd taferelen als in Ter Apel voorkomen kunnen worden. "We merken dat de bereidheid vanuit de gemeenten er zeker is."

