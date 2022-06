Oudere vrouwen met ernstig geweld verkracht: man vier jaar langer cel in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een man van 23 uit Sierra-Leone zwaarder gestraft voor het verkrachten van twee vrouwen in hun huis in Eindhoven dan de rechtbank eerder deed. De man, die zelf in beroep was gegaan, kreeg tien jaar.

De straf van de rechtbank doet onvoldoende recht aan de ernst van de feiten, zo oordeelde het hof. De twee vrouwen van toen 63 en 67, werden begin 2020 met ernstig geweld verkracht. Poging tot doodslag niet bewezen

De man ontkent alle beschuldigingen, al heeft hij wel spijt betuigd. Desondanks viel de straf in hoger beroep dus zwaarder uit, onder meer omdat er veel geweld is gebruikt. Ook bepaalde het hof dat de veroordeelde aan beide slachtoffers een schadevergoeding van 15.000 euro moet betalen. Hij was ook beschuldigd van poging tot doodslag, maar dat vindt het hof, net als de rechtbank, niet bewezen. Het hof begrijpt wel dat beide vrouwen doodsangsten hebben uitgestaan. Hij kneep bijvoorbeeld de keel van zijn eerste slachtoffer dicht nadat ze een kus van de man had geweigerd. Vrouw werd opgesloten in toilet

De man liep die dag langs een tuin waar de vrouw van 67 planten aan het snoeien was. De man bood spontaan aan te helpen, waarna de vrouw hem als dank voor zijn hulp wat te drinken aanbood. Vervolgens wilde ze dat de man weer moest vertrekken, maar toen begon de ellende. Er volgde een worsteling en toen de vrouw seks weigerde, werd ze door de man verkracht. Ondertussen bedreigde hij haar met de dood. Na zijn daad sloot de man de vrouw op in het toilet, barricadeerde de deur en verliet hij het huis. Het slachtoffer werd uiteindelijk bevrijd door haar buurvrouw. Verkrachting met mes in de hand

Enkele weken later was de man op bezoek bij een bekende van hem, de vrouw van 63. Ook hier wilde hij niet vertrekken: hij wilde blijven slapen. De vrouw weigerde dit. De man heeft haar toen volgens het hof tegen haar wangen gestompt. Daarna pakte ze haar bovenkleding stevig vast en wist die zo te draaien dat deze strak om haar hals kwam te zitten. Terwijl de man haar in bedwang hield, pakte hij een mes. Met dat mes in zijn hand heeft hij haar bovenkleding opengescheurd. Hij riep daarbij dat hij haar zou doden. Vervolgens verkrachtte hij de vrouw. Dit gebeurde allemaal in een tijdsbestek van anderhalf uur. LEES OOK: Vrouwen thuis op brute wijze verkracht: 21-jarige man moet zes jaar de cel in