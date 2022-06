Boerenprotest: boeren demonstreren nu ook bij Amercentrale

19.01

Boeren gaan mogelijk dinsdag weer actievoeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt maandagavond voorman Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie Nederland. Hij zegt dat het niet om door Agractie georganiseerde acties gaat. Waar en hoe groot die acties zijn is onduidelijk.

Dinsdag wordt in Den Haag gestemd over moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer. Daar kwamen toen tientallen boeren op af, die met Kamerleden in gesprek gingen over het aangekondigde stikstofbeleid door het kabinet. Dat zegt, ondanks de boerenacties van de afgelopen dagen, steeds vast te houden aan de plannen. Provincies moeten het beleid met "maatwerk" uitvoeren.

Vorige week was een grote manifestatie in Stroe tegen het beleid. Maandag gingen boeren ook op meerdere plaatsten de weg op en wierpen ze blokkades op uit protest. Kemp zegt dat de acties een duidelijk signaal geven, en maandagochtend vroeg hij de verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) opnieuw haar plannen niet door te zetten.

"Ga niet door op de ingeslagen weg. Laat een vreedzame actie niet escaleren in een boerenopstand", zei hij toen. Hij stelt dat boeren niet veel meer kunnen doen. "We zitten nooit op een lijn van escalatie, we zijn op zoek naar oplossingen, maar staan nu met de rug tegen de muur. We kunnen niets meer als sector."

De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.