Boerenprotest: boeren weer naar huis, onduidelijk of er meer acties volgen

17.38

Het is toch nog onduidelijk of er maandagavond meer boerenprotesten volgen in Brabant. Tientallen minuten nadat een klein groepje boeren het provinciehuis in Den Bosch betrad, staan de boeren weer buiten. Veel van hen gaan, net als de boeren die op snelwegen protesteerden maandag, weer naar huis.

"We gaan zien hoe dat morgen verder gaat. In de rest van het land komen nog acties, maar ik weet niets van acties in Brabant vanavond. We pakken hier nog bakje koffie en gaan dan huiswaarts", besluit de Brabantse Farmer's Defense Force-voorzitter Mark van den Oever terwijl hij voor het provinciehuis staat.