Boeren die snelwegen blokkeerden wacht mogelijk boete

De politie heeft langs de snelweg A67 bij Liessel persoonsgegevens genoteerd van boeren, die er maandagmiddag mee hebben gedaan aan een blokkade. De kans is groot dat de actievoerders een boete krijgen. De boeren nemen die voor lief, omdat ze aandacht wilden voor de stikstofplannen die een bedreiging voor hun bedrijf vormen. Inmiddels hebben de boeren op de A67 hun actie beëindigd.

In het uiterste geval had de politie de tractoren willen laten wegslepen. Een woordvoerder: "De afspraak is en blijft dat geen gebruik gemaakt mag worden van onze snelwegen. Het recht van protesteren ondersteunen wij, maar veiligheid staat echt voorop", aldus de politie Oost-Brabant.

Dat was ook de reden waarom agenten later maandagmiddag een blokkade bij Knooppunt Paalgraven, op de A50, hebben voorkomen. Ondertussen hebben boeren voor een alternatieve actie gekozen.

Honderden bekeuringen

Vorige week woensdag werd nog massaler actie gevoerd. Verdeeld over het hele land werden toen honderden bekeuringen uitgeschreven. De politie liet daarna weten dat ze van plan is om alsnog ook andere boeren te bekeuren die het verkeer in gevaar hebben gebracht of die andere verkeersovertredingen hebben begaan. Hierbij zou gebruik worden gemaakt van camerabeelden.

Het is niet bekend of inmiddels actievoerders uit Oost-Brabant alsnog de rekening gepresenteerd krijgen. Dit wordt nog onderzocht. De hoogte van de boetes kan in de honderden euro’s lopen.

'Geen onveilige situaties'

“We hebben de balans opgemaakt en gekeken of er sprake is geweest van bepaalde excessen waarop achteraf gehandhaafd moest worden. Daar is geen sprake van geweest. We constateren dat er een onwenselijke situatie op de snelwegen is ontstaan, want er mag geen gebruikgemaakt worden van de snelweg, maar dit heeft in ons gebied niet tot onveilige situaties geleid.”

In Midden- en West-Brabant loopt er geen nader onderzoek naar boeren en is ook na de demonstraties niemand aangehouden, zo meldt een woordvoerder.

