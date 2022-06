Dit is de schutter die meerdere kogels afvuurde op shishalounge Zenza

De man die eind april meerdere schoten loste op Shishalounge Zenza aan de Boschstraat in Breda, is maandag te zien in een uitzending van Bureau Brabant, bij Omroep Brabant. De politie laat in het programma ook de bestelwagen zien waarmee de schutter wordt afgezet en waarmee hij na de schietpartij weer vertrekt.

De schietpartij gebeurde in de nacht van dinsdag 26 april. Volgens de politie werd meerdere keren geschoten op de shishalounge. Rond halfvier in de nacht zou iemand uit een witte bestelwagen zijn gestapt en enkele schoten hebben gelost op het pand. Daarna stapte de schutter weer in de auto en vertrok. Sluiting

Na de schietpartij moest de zaak van de gemeente sluiten, vanwege de openbare veiligheid. Waarom en vooral wie op de Shishalounge heeft geschoten is nog steeds onduidelijk. De politie hoopt dat mensen de witte bestelwagen met bestickering herkennen. Er zitten in ieder geval twee personen in de wagen: de chauffeur en de schutter. LEES OOK: Shishalounge die werd beschoten in Breda moet per direct dicht