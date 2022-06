Gokverslaving groot probleem: ook Hilvarenbeek wil gokreclame verbieden

Het aandeel gokverslaafden in de schuldhulpverlening is groot. Dat laten meerdere gemeenten aan Omroep Brabant weten. Valkenswaard schat dat tot wel 30 procent van de mensen in de schuldhulpverlening ook een gokprobleem heeft. In Hilvarenbeek willen ze daarom per 2023 buitenreclame voor gokbedrijven verbieden. Die reclame is sinds vorig jaar legaal, maar Tilburg besloot eerder ook al de posters te verbannen uit de openbare ruimte.

Niet overal wordt bijgehouden hoeveel mensen in de schuldhulpverlening (ook) problemen met gokken hebben. Maar dat gokschulden een groot probleem zijn, daarvan zijn veel gemeenten inmiddels wel overtuigd. Dat online gokken sinds oktober vorig jaar legaal is geworden en er ook reclame voor mag worden gemaakt, wringt bij gemeenten. 30 procent schuldenaars gokt

De gemeente Etten-Leur laat weten dat zo'n 5 procent van de mensen die schuldhulpverlening krijgen ook een gokschuld heeft. In Meierijstad hebben ze geen exacte cijfers paraat, maar zien ze wel dat online gokken 'steeds vaker voorkomt' bij mensen die zich melden bij schuldhulpverlening. Andere gemeenten schetsen eenzelfde beeld. In Valkenswaard is het aandeel gokkers met schulden nog groter. "Het team schuldhulpverlening denkt dat het gaat om 20 tot 30 procent van de klanten. Dit is dus een inschatting", aldus een woordvoerder. Verbod

Ondanks deze cijfers overwegen de meeste gemeenten niet om buitenreclame te verbieden. Op sommige plekken zou het wel meevallen met de gokreclame in de openbare ruimte, anderen geven aan de landelijke regels, die gokreclame toestaat, te volgen.

Wachten op privacy instellingen...