Luchtruim boven EBI in Vught gesloten vanwege risico op ontsnappingen

Het luchtruim boven de Extra Beveiligde Inrichting in Vught wordt vanaf 1 juli gesloten vanwege een verhoogd risico op vluchtpogingen via de lucht. Dat gebeurt op verzoek van de burgemeester Van de Mortel van Vught en minister Weerwind voor Rechtsbescherming. In de EBI zitten verschillende zware criminelen, onder wie Ridouan Taghi.

Sven de Laet Geschreven door

Het luchtruim boven de EBI wordt gesloten tot een hoogte van ongeveer 450 meter en in een straal van 3,7 kilometer. De maatregel gaat in op 1 juli en geldt tot zeker 1 januari. De maatregel moet bijvoorbeeld voorkomen dat er luchtfoto's gemaakt kunnen worden van de EBI, maar ook dat wapens, verdovende middelen en communicatiemiddelen naar binnen worden gesmokkeld. Geen acute dreiging

Volgens een woordvoerder van de EBI zou er geen acute dreiging of risico op een vluchtpoging zijn. Ook zou het niks te maken hebben met de rechtszaak tegen Ridouan Taghi, die ook vandaag plaatsvond in Amsterdam. Daar eiste het OM een levenslange straf tegen hem. Toch is de maatregel volgens burgemeester Van de Mortel van Vught hard nodig. "Met politie, gemeente en openbaar ministerie doen we er alles aan om de veiligheid te waarborgen. Wij hebben erop aangedrongen om het luchtruim boven de PI Vught en directe omgeving te sluiten. Minister Weerwind heeft het verzoek terecht ondersteund en we zijn blij dat Minister Harbers positief tot actie is overgegaan."