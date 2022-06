Boeren storten zand bij provinciehuis: 'De enige grond die jullie krijgen'

Boeren hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een berg zand gestort bij het provinciehuis in Den Bosch. "Dit is de enige grond die jullie krijgen", staat op een bord dat erin is gestoken.

Het is een verwijzing naar een gedachte die leeft onder veel boeren. Namelijk dat de grond van uitgekochte boeren zal worden gebruikt voor woningbouw.

Boerenprotesten zijn deze weken schering en inslag. Dat heeft alles te maken met de aangekondigde en dinsdag door de Tweede Kamer goedgekeurde stikstofplannen. Hierin staat dat veel stikstofuitstoot moet worden verminderd. Op sommige plaatsen die in de buurt van natuurgebieden liggen, moet de stikstofuitstoot 70 procent lager zijn dan nu. Anders lijdt de natuur er teveel onder. Een van die gebieden is De Peel.

Protest bij provinciehuis

Van alle sectoren stoot de agrarische momenteel verreweg de meeste stikstof uit. Het ziet er daarom naar uit dat boeren het meest gaan merken van dit beleid. Hoe dat er precies uit gaat zien, is echter nog onduidelijk. Het is aan provincies om concrete maatregelen te nemen. Plannen hiervoor moeten voor 1 juli volgend jaar af zijn.

Brabantse agrariërs verzamelden dinsdagmiddag al bij het provinciehuis in Den Bosch. Daar ging gedeputeerde Elies Lemkes-Straver met hen in gesprek. Het was een emotionele ontmoeting op het plein, waar ook de ME aanwezig was. De boeren riepen Lemkes-Straver op om in Den Haag het gesprek aan te gaan. Zij legde uit dat dat geen optie is. "De regering heeft deze besluiten genomen, wij moeten op een goede manier aan die doelen voldoen."

'Protest verhardt'

De voorbije weken lieten boeren meermaals van zich horen. Zo reden zij vorige week over snelwegen naar een landelijke actiedag in Stroe. Maandag blokkeerden zij onder meer de A67 en A2 in onze provincie. De politie liet weten de boeren te beboeten, omdat trekkers niet op de snelweg mogen rijden.

Op andere plekken in Nederland gingen agrariërs dinsdag stukken verder. Zo belaagden rellende boeren in Stroe politiebusjes met sloophamers en stalen pijpen. Eerder gebruikten agenten op de A1 een stroomstootwapen, nadat boeren banden van politieauto's en -motoren lek staken. Ook braken rellende boeren 's avonds door een politieblokkade bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Volgens de politie verhardt het boerenprotest.