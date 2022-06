Boeren voeren emotioneel gesprek met provinciebestuurder tijdens protest

Tijdens het protest bij het provinciehuis in Den Bosch is gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van Landbouw in gesprek gegaan met meerdere boeren. Ze nodigde hen uit om de komende tijd samen te kijken hoe de stikstofdoelen behaald kunnen worden. "We willen jonge boeren een toekomst geven."

Sven de Laet Geschreven door

Het was een emotionele ontmoeting op het bomvolle plein voor het provinciehuis, dat de hele middag werd bewaakt door de ME. De boeren riepen Lemkes-Straver op om in Den Haag het gesprek aan te gaan. Zij legde uit dat dat geen optie is. "De regering heeft deze besluiten genomen, wij moeten op een goede manier aan die doelen voldoen." En de gedeputeerde hoopt dat dat samen met de boeren lukt. "We organiseren tafelgesprekken in de regio's waar we straks aan de slag moeten en we gaan individueel in gesprek aan de keukentafel om ook de persoonlijke situaties te horen."

"Jij hebt geen flauw idee hoe wij ons voelen."

De antwoorden van Lemkes-Straver konden niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. "Jij hebt geen flauw idee hoe wij ons voelen", roept een van de boeren haar toe. "Pas als ze jouw huis af willen pakken, begrijp je dat." En ook het feit dat er nog correcties op de oorspronkelijke plannen worden doorgevoerd, zorgt voor woede. "Als ik de deur uitstap, denk ik eerst goed na over wat ik ga zeggen."

"Die brief heeft ons allemaal overvallen."

Toch geeft de gedeputeerde aan ook de emoties volledig te snappen. "Die brief heeft ons allemaal overvallen. Logisch dat de boeren nu veel vragen hebben. Wat gebeurt er nu met mijn bedrijf? En wat betekent dit voor mijn zoon of dochter, die de boel straks over wil nemen?" De komende periode moet duidelijk worden wat het antwoord op al die vragen gaat zijn. Of we tot die tijd acties zoals de afgelopen dagen kunnen verwachten, durft Lemkes-Straver niet te voorspellen. "Ik zie liever dat we gewoon in gesprek gaan. Aan de andere kant mogen de boeren hun emoties uiten aan heel Nederland. Gelukkig verloopt het hier rustig en gemoedelijk, zoals we dat in Brabant gewend zijn."