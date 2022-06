112-nieuws: auto te water, bestuurder zit thuis • kindje vast in wipkip

08.31

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag met de auto in het water beland. De auto kwam vanuit Veghel en reed op de Kanaaldijk Noord (een parallelweg van de N279). In een bocht is de auto rechtdoor gereden en over de vangrail in het water beland.

De auto, met een Litouws kenteken, is donderdagmorgen pas ontdekt door voorbijgangers, zij sloegen alarm. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een duikteam van de brandweer en een traumahelikopter. Uiteindelijk bleek er niemand in de auto te zitten. Volgens een 112-correspondent heeft de politie de bestuurder opgespoord, deze zou thuis zijn.

Een bergingsbedrijf wilde de auto uit het water halen maar kon niet bij de auto komen. Daarom is een loonwerker ingeschakeld die de auto uit het water heeft gehaald met een grijpkraan. De berger komt weer terug om de auto mee te nemen. De auto is total loss.

De vangrail wordt gerepareerd door de gemeente.