112-nieuws: Vijf mannen zijn rijbewijs kwijt • gedumpte vaten gevonden

13.25

In een huis in Roosendaal zijn dinsdag een dode kat en ongeveer 35 katten en kittens gevonden, waarvan het merendeel doodziek was. Het huis van een vrouw van 72 was ernstig vervuild en stonk naar kattenpis. Dat meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

De dode kat lag in een kast in de kelder. Twee kittens waren nog maar amper in leven, meldt de dienst.

Alle zieke dieren zijn naar een opvang gebracht, waar ze op kosten van de eigenaar worden verzorgd. De vrouw kan de dieren terugkrijgen, maar dan moeten de situatie in huis en de gezondheid van de katten eerst verbeterd zijn.

