Bosschenaar die Halsema zou hebben bedreigd, gaat met burgemeester praten

De rechtszaak tegen een man uit Den Bosch die was aangehouden voor het online ernstig bedreigen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, is voorlopig van de baan. De man is ingegaan op het verzoek van Halsema om met haar te komen praten. Ook twee andere verdachten gaan met haar in gesprek. Afhankelijk van het verloop van deze zogeheten mediation, bepaalt het Openbaar Ministerie of het drietal alsnog iets boven het hoofd hangt.

De gemeente Amsterdam maakte op 9 mei na overleg tussen de driehoek bekend dat een huldiging van Ajax in de openbare ruimte, zoals op het Museumplein, niet mogelijk was. Door een groot tekort aan beveiligers kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daarom werd de kampioen uiteindelijk na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op 11 mei gehuldigd in de eigen Johan Cruijff ArenA. Bedreigd met dood dan wel zware mishandeling

Burgemeester Halsema werd na de bekendmaking over de huldiging bedolven onder dreigementen en ze deed aangifte. Ze zou ook dreigementen van seksuele aard hebben ontvangen. Om hoeveel bedreigingen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De Bosschenaar heeft haar, volgens Justitie, via Instagram bedreigd met de dood dan wel zware mishandeling. Behalve de 23-jarige Bosschenaar werden voor de bedreigingen ook mannen aangehouden uit Dokkum (Friesland) en Hollands Kroon (Noord-Holland). De eerste rechtszaak zou donderdag dienen, de Bosschenaar zou volgende week donderdag voor de politierechter in Amsterdam moeten verschijnen. Een andere verdachte, van 13 jaar oud uit het Gelderse Culemborg, was ook in de kraag gevat. Hij heeft een berisping gekregen van de politie en stuurde een excuusbrief naar Halsema. Hij wordt zeker niet meer vervolgd. Overigens neemt de politie de bedreigingen nog steeds serieus. Ze sluit niet uit dat meer mensen hiervoor zullen worden opgepakt. LEES OOK: Brabander opgepakt voor bedreiging rondom kampioensfeest van Ajax