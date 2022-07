Eerste drijvende zonnepark in gebruik genomen bij Amercentrale

Op een meer naast de Amercentrale in Geertruidenberg is vrijdag een groot zonnepark van 13.400 zonnepanelen voor het eerst in gebruik genomen. Dat meldt energiebedrijf RWE, de Duitse eigenaar van de centrale.

De zonnepanelen drijven op een meer waarvan het water vroeger als koelwater werd gebruikt. Het meer wordt al decennia niet meer voor dat doel gebruikt en staat niet in directe verbinding met de nabijgelegen rivier de Amer.

25 kilometer kabel

Om te voorkomen dat de panelen bij harde wind wegdrijven en tegen de omringende dijk botsen, zijn ze op 104 punten verankerd aan 52 betonblokken die op de bodem van het meer liggen. In totaal is 25 kilometer kabel gebruikt om de panelen elektrisch te verbinden. De geproduceerde elektriciteit wordt aan het elektriciteitsnet van de centrale toegevoegd.

Zonnepark Amer

In 2018 ontwikkelde RWE de eerste fase van Zonnepark Amer, waarbij ruim 2000 zonnepanelen op het dak van de centrale zijn geplaatst. In 2021 werd de capaciteit uitgebreid met 5760 zonnepanelen op de grond. Met de ingebruikname van het drijvende gedeelte is de totale capaciteit van Zonnepark Amer gestegen naar een capaciteit waarmee ze gemiddeld 2300 Nederlandse huishoudens kan voorzien van stroom.

In het verleden is de centrale meerdere malen doelwit geweest van Greenpeace-activisten. "Met dit zonnepark op de Amercentrale laten we zien hoe conventionele energiecentrales ingezet kunnen worden voor de opwek van hernieuwbare energie", zegt Roger Miesen, topman van RWE Generation.

'Gegoochel met stikstof'

De Amercentrale is een steenkool- en biomassagestookte elektriciteitscentrale. De centrale draait momenteel voor tachtig procent op biomassa en voor twintig procent op steenkolen. Biomassa is plantaardig materiaal. De centrale in Geertruidenberg gebruikt vooral hout als biomassa.

De centrale stoot meer stikstof uit sinds er biomassa gestookt wordt. Hoewel vergunningen eigenlijk strenger zijn geworden, is het door een rekentruc van de provincie toch mogelijk om meer stikstof uit te stoten. Daarom is door Provinciale Staten een extern onderzoek ingesteld naar de vergunningverlening.

