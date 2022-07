Tim van Rijthoven speelt zondagavond tegen Djokovic: 'Ik voel me superfris'

Tim van Rijthoven kan nog steeds amper geloven dat hij zondag tegenover Novak Djokovic staat. Hij speelt in de avond tegen de zesvoudig kampioen op het Centre Court van Wimbledon. "Ik keek gisteravond op het schema wie er allemaal hadden gewonnen. Dan zie je jezelf tegen Djokovic staan en dat was best wel een raar gezicht".

Lobke Kapteijns Geschreven door

Van Rijthoven en Djokovic spelen de derde en laatste partij van de dag. De eerste wedstrijd begint om 14.30 uur Nederlandse tijd. De inzet van het duel is een plek in de kwartfinales. Van Rijthoven stond zaterdagmiddag al te trainen op de baan naast Djokovic. Na afloop bekende hij dat hij het naderende treffen met de zesvoudig kampioen nog steeds amper kan geloven. Ondanks alle aandacht en zijn drie partijen op Wimbledon voelt Van Rijthoven zich naar eigen zeggen nog ‘superfris’. "Het is fijn dat je op een grand slam na een wedstrijd een dag vrijaf hebt en dat helpt je wel weer om op te laden en met een frisse 'mind' op de baan te staan."

Van Rijthoven gaf aan dat hij niet zo gek veel meekrijgt van wat hij losmaakt. Kranten als The New York Times schreven na het bereiken van de vierde ronde over hem. "Ik probeer mijn cirkel heel klein te houden: mijn coach, familie en vriendin. Door die groep krijg ik niet heel veel mee van wat er allemaal gebeurt." Zondag staan vanaf half drie twee andere partijen gepland voordat Van Rijthoven het heilige gras betreedt. Bij tennisvereniging Vierhoeven in Roosendaal gaat de tv zondagavond in ieder geval aan. Van Rijthoven speelde zo'n tien jaar bij de club, hij begon daar met tennissen op z'n vijfde. Leden van de tennisclub zijn welkom om aan te schuiven. Vierhoeven-voorzitter Erwin Vrolijk verwacht vanaf een uurtje of zeven in te schakelen, al is het moeilijk inschatten hoe laat de wedstrijd exact zal beginnen.