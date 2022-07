112-nieuws: gewonde bij botsing in Andel • agent voorkomt zelfdoding

11.18

Agenten zijn vrijdag een huis aan de Groenstraat in Tilburg binnengevallen. Dit gebeurde na meerdere anonieme meldingen over een verdachte situatie. Buurtbewoners zagen mannen vreemde tijdstippen via de tuin het huis binnengaan, mannen die met maskers het huis inliepen enzovoorts. Toen de agenten aankwamen, werd er in eerste instantie niet opengedaan. Toen ze de deur wilden openbreken, werd die geopend door de eerdere bewoner van het nu leegstaande huis. Het huis bleek geprepareerd voor een hennepkwekerij. Verdeeld over twee slaapkamers werden 215 planten gevonden. Alles is in beslag genomen en wordt vernietigd. De verdachte is aangehouden.