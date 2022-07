112-nieuws: gewonden bij botsing Den Bosch • automobilist zonder rijbewijs

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

09.15 Drie gewonden bij ongeluk A2 Den Bosch Drie mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Hierbij waren twee auto's betrokken. Die kwamen in de berm tot stilstand. Het ongeluk gebeurde net voor de afslag naar het provinciehuis. In de ene auto zat een man. In de andere auto bevonden zich een vader, moeder en drie kinderen. De kinderen raakte bij het ongeluk niet gewond. De andere betrokkenen zijn in ambulances naar een ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Drie gewonden bij ongeluk met twee auto's op A2, drie kinderen ongedeerd Wachten op privacy instellingen...

05.37 Uitslaande brand in appartementenblok Waalwijk In een appartementenblok aan de Eerste Zeine in Waalwijk woedde zaterdagnacht een uitslaande brand. Het vuur werd rond kwart over vier ontdekt. Toen de brandweer aankwam, moesten volgens een 112-correspondent nog meerdere mensen uit het complex worden gered, onder wie een oudere vrouw. "En een vrouw werd met haar hondje van het balkon gehaald." Drie mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht, een van hen had brandwonden. LEES OOK: Uitslaande brand in appartementencomplex Waalwijk, 3 mensen naar ziekenhuis Wachten op privacy instellingen... Hoe de brand in het appartementencomplex in Waalwijk kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).