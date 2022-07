Boerenprotest: rustige avondspits • 'Steun boerenacties brokkelt af'

17.50

De politie heeft maandag niet met "grote incidenten" te maken gehad bij de protesten van boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat zei landelijk politiechef Willem Woelders maandag aan het eind van de dag.

"Er is over het algemeen goed overleg geweest met de actievoerders", aldus Woelders. "We hebben op een aantal plaatsen moeten ingrijpen en een aantal processen-verbaal uitgeschreven. Er is tot nu toe één aanhouding geweest." Volgens de politiechef waren er met de actievoerende boeren over het algemeen goeie afspraken te maken.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft de politie opgeroepen bij iedere blokkade van een distributiecentrum in te grijpen. "Dat is een boeiende oproep vanuit die zijde", zegt Woelders, maar 'uiteindelijk is het het distributiecentrum zelf dat in overleg gaat met de politie en burgemeester over ingrijpen of niet'.