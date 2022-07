Boer Richard voert in zijn eentje actie, dansend en zingend langs de A16

Het is een bijzonder, bijna vertederend gezicht: boer Richard uit Breda is maandag in zijn eentje dansend en zingend naast de snelweg A16 bij Moerdijk aan het protesteren. "Ik heb het echt naar mijn zin. Ik ga straks appels uitdelen."

"Dit is toch genieten? Zo hoort het. We vermaken de mensen. Ze zullen weten dat we er zijn. Ik krijg enorm veel steun, zoveel getoeter hier", zegt Richard. Hij staat pal naast de vangrail en is nauwelijks te verstaan door het toeterende verkeer. "Dit is toch genieten?"

Voorlopig wil hij dan ook nog niet weg. "Oh, zeker niet. Ik ga absoluut niet snel weg. Ik heb het enorm naar mijn zin. Bovendien sta ik hier al twee uur. Als er een file komt, ga ik straks ook nog appels uitdelen aan de mensen."

Naar eigen zeggen is boer Richard bewust niet meegegaan met de andere boeren. "Lege supermarkten? Nee, dat is niet mijn ding. We moeten de burger meekrijgen, niet tegenwerken", besluit de boer uit Breda.

