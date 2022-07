Boerenprotest: tractoren blokkeren snelwegen • boeren rijden door Tilburg

11.10

Een van de boeren die vanochtend demonstreerden in Veghel, kijkt tevreden terug op de actie en het gesprek met burgemeester Van Rooij. "Hij toonde begrip en een luisterend oor. Hij heeft beloofd dat hij ons geluid zal laten horen in de provincie. Uiteindelijk komt het via die weg misschien een keer in Den Haag terecht."

Of de blokkades nou per se nodig waren? "Daar heb ik geen mening over. Een blokkade is nog wel iets anders dan geweld, daar blijf ik verre van. Maar we hebben als sector het gevoel dat we met wortel en al uit de grond gerooid worden. Dat maakt het begrijpelijker."

Voor nu vertrekt de akkerbouwer uit Vorstenbosch weer richting huis, maar het zal volgens hem niet bij de acties van vandaag blijven. "Wij zullen niet opgeven."