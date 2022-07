Drachtige koe doodgebeten door een wolf? Extra onderzoek nodig

Is een drachtige koe in een weiland in Heeze in mei doodgebeten door een wolf of toch door een hond? Een tweede, uitgebreider DNA-onderzoek heeft opnieuw geen antwoord gegeven op deze vraag, laat onderzoeksbureau B12 weten. Als een wolf de dader is, zou dat voor het eerst in ons land zijn. Mogelijk geeft een nieuw vervolgonderzoek alsnog duidelijkheid. Als een wolf de dader was, krijgt de boer een schadevergoeding.

Bij de twee onderzoeken was er niet genoeg DNA-materiaal om aan te tonen welk dier verantwoordelijk is. De eigenaar van de koe vreesde al dat de koe te lang dood in de wei had gelegen voordat er DNA-materiaal werd afgenomen. Ook nu staat in het rapport dat er te weinig bruikbaar materiaal is omdat de koe te laat is onderzocht.

Laatste onderzoek

Er is een laatste mogelijkheid om te achterhalen welk dier verantwoordelijk is voor de dood van de koe. Woordvoerder Christian Jansen van B12: "Dan wordt het onderzoeksrapport met foto's en bevindingen door meerdere deskundigen besproken onder wie de dierenarts die destijds de koe heeft opgehaald. Dan kan alsnog geconcludeerd worden dat het waarschijnlijk een wolf was, maar het kan ook onduidelijk blijven."

De provincie wil graag weten of een wolf verantwoordelijk was. Dit zou namelijk gevolgen kunnen hebben voor de jacht op de beschermde wolven. In Frankrijk is namelijk een dier doodgeschoten omdat hij een koe had aangevallen.

