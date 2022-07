Na 111 dagen heeft Someren eindelijk een college, zonder Schoolmeesters

Someren heeft als een van de laatste gemeenten in Brabant een nieuw college. De vier partijen CDA Someren, WijZijnSomeren-VVD, PvdA Someren en Leefbaar Someren gaan samen het nieuwe gemeentebestuur vormen. Daarmee staat de grootste partij, Gemeenschapslijst (6 zetels) van de veelbesproken ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters buitenspel.

Samen met LSH (twee zetels) maakt de grootste partij geen deel uit van het nieuwe college. De vier coalitiepartijen hebben samen de kleinst mogelijke meerderheid: negen van de zeventien zetels. De vier partijen leveren samen 'slechts' drie wethouders: Louis Swinkels (CDA Someren) Koert Kusters (WijzijnSomeren-VVD) en Willem van Doorn (PvdA Someren). Leefbaar Someren doet dus wel mee in de coalitie, maar levert geen wethouder.

Zoon voorgetrokken?

Aanvankelijk adviseerde de informateur om een coalitie te smeden van Gemeenschapslijst, het CDA en Wij zijn Someren-VVD. Voorwaarde zou dan wel zijn dat de in opspraak geraakte wethouder Schoolmeesters van Gemeenschapslijst niet terug zou keren als wethouder. De andere partijen wilden niet meer met hem samenwerken, ook al kreeg hij veruit de meeste stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (1229).

De oud-wethouder werd door de gemeenteraad ontslagen, omdat hij zijn zoon voorgetrokken zou hebben bij de koop van een huis. Ook zou hij een bouwbedrijf bevoordeeld hebben. Schoolmeesters was daar woedend over en vocht in de rechtbank voor het herstel van zijn goede naam. Die zaak loopt nog steeds.

Wel in gemeenteraad

Zijn partij schoof een andere kandidaat als nieuwe wethouder naar voren, maar de onderhandelingen met andere partijen liepen alsnog stuk. Schoolmeesters zit inmiddels wel namens zijn partij in de gemeenteraad.

Het nieuwe college is overigens nog niet helemaal rond. De vier partijen moeten het binnenkort nog eens worden over het coalitieprogramma voor de komende vier jaar.

