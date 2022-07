Hoogspanningsnet wordt sneller uitgebreid, TenneT maakt haast

TenneT maakt haast met de uitbreiding van het hoogspanningsnet in Brabant. Een aantal projecten wordt naar voren gehaald en het hoogspanningsnet wordt in onze provincie 'opgeknipt' in stukken. Extra hoogspanningsstations moeten ervoor zorgen dat de elektriciteit beter kan worden af- en aangevoerd naar het landelijke hoofdnet.

De paniek was groot toen Tennet half juni besloot om in Brabant en Limburg voorlopig geen nieuwe bedrijven meer aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ook voor bestaande bedrijven die een zwaardere aansluiting wilden, was geen ruimte meer. Het hoogspanningsnet in beide provincies zit vrijwel aan de maximale capaciteit.

Energietransitie

De vraag naar capaciteit van het landelijke hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. De capaciteit van het elektriciteitsnet moet de komende tien jaar worden verdubbeld om aan de klimaatambities en de sterk toenemende vraag te kunnen voldoen, zegt TenneT.

In het dinsdag gepresenteerde Investeringsplan staat een overzicht van grote projecten die TenneT komende jaren gaat uitvoeren of opleveren. De landelijke netbeheerder knipt hierbij het hoogspanningsnet op in vijf deelgebieden. Geertruidenberg, Tilburg Noord, Eindhoven en Boxmeer krijgen hiervoor een extra koppelstation.

Verdrievoudiging van capaciteit

Door de lange hoogspanningskabel in stukken op te delen kan elektriciteit beter worden af- en aangevoerd naar het landelijke hoofdnet. Op veel plekken ontstaat hierdoor een verdrievoudiging van de capaciteit. Waar er nu nog grote problemen zijn met de teruglevering van elektriciteit over de kabels, kan het 'teveel' aan geleverde stroom dan makkelijker naar zo'n koppelstation.

Daarnaast worden een aantal grote projecten naar voren gehaald. Zo wordt onder meer de uitbreiding van de capaciteit bij Geertruidenberg versneld, wordt het nieuwe hoogspanningsstation bij Tilburg eerder aangelegd en is de uitbreiding bij Eindhoven eerder klaar. Deze drie projecten moeten in 2025 al gereed zijn in plaats van in 2028.

Speciaal coördinator

Vanwege de capaciteitsproblemen in Brabant en Limburg heeft Energieminister Rob Jetten speciaal coördinator Ben Voorhorst aangesteld. Hij werkt met het Rijk, de provincies en de netbeheerders aan het versnellen van (plan-)procedures. Dit is cruciaal voor het vestigingsklimaat en de verduurzamingsplannen in beide provincies.

