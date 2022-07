Wapenstok voor boa's: deze gemeenten zien dat wel zitten

Vanaf deze maand is het voor gemeenten makkelijker geworden om hun buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) een wapenstok mee te geven. Een handjevol gemeenten in onze provincie wil dit ook gaan doen, maar de meesten voelen er niets voor: "Boa’s zijn ook gastheer en gastvrouw van onze gemeente."

Het uitrusten van boa's met een wapenstok is sinds 1 juli een stuk makkelijker geworden. Voorheen kon het alleen op plekken waar sprake is van veel agressie. Nu kunnen de politie, officier van justitie en burgemeester als ze dat willen een vergunning aanvragen bij het ministerie.

Lang gekoesterde wens

Dat Breda een van de gemeenten is die dit gaat doen, is geen verrassing. Het gemeentebestuur wilde twee jaar geleden al meedoen aan een landelijke proef waarbij boa's tijdelijk werden uitgerust met een korte wapenstok, maar werd hiervoor niet uitgekozen. In het bestuursakkoord van het nieuwe college komt de wens weer terug.

Ook Den Bosch, Veldhoven en Oss zijn enthousiast, zij deden eerder al mee aan een pilot met een wapenstok voor boa's. Roosendaal en Drimmelen overwegen nog een aanvraag te doen.

In totaal hebben zeven Brabantse gemeenten al een verzoek ingediend:

Breda

Den Bosch

Oss

Veldhoven

Halderberge

Best

Rucphen

'Mond als belangrijkste wapen'

Niet alle gemeenten willen een wapenstok voor hun boa's. Als belangrijkste reden wordt vaak genoemd dat een wapenstok niet nodig is of niet bijdraagt aan het vriendelijke beeld dat ze uit moeten stralen.

"Onze boa’s gaan op een warme manier met inwoners om", stelt de gemeente Loon op Zand, die geen vergunning aan zal vragen. "De inzet van onze boa’s is om veelvoorkomende ergernissen zoals hinderlijk geparkeerde auto’s en hondenpoep aan te pakken, maar over het algemeen zijn de boa’s ook gastheer en gastvrouw van onze gemeente."

In Bergen op Zoom delen ze die mening: "Het dragen van een wapenstok kan een verkeerd signaal afgegeven. De mooiste quote komt van de boa’s zelf: 'Onze mond is ons belangrijkste wapen'."