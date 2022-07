112-nieuws: steekpartij in azc Grave • man mishandeld in Best

16.30

Het is weer eens druk op de snelweg A58. Nu staat er tussen Knooppunt De Baars en Best (in de richting van Eindhoven) een file van 14 kilometer. De vertraging is een uur en de oorzaak is een kapotte vrachtwagen, die bij Best staat. De ANWB adviseert het verkeer om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Ook in de richting van Tilburg en Breda is het druk op de A58. Ook op andere snelwegen in Brabant staan her en der files, zoals de A2, rondom Eindhoven, en de A16 bij Zevenbergschen Hoek en tussen de Belgische grens en Knooppunt Galder.