Mick Jagger deelt sneer uit naar fans die liever naar Frans Bauer wilden

Hij is hersteld van corona, Mick Jagger, en daarom kon deze donderdagavond het concert met de Rolling Stones in de Amsterdam ArenA wel doorgaan. De zanger kon het niet laten om bij aanvang een sneer uit te delen aan Corry. De Brabantse was enorm boos toen het concert in juni werd afgelast, omdat Jagger corona had opgelopen. Ze riep uit dat ze een volgende keer wel naar Frans Bauer gaat: "Die is altijd gezond."

Mick Jagger had deze opmerking ook meegekregen. Hij begon zijn show om iedereen - in zijn beste Nederlands - welkom te heten. En vooral vond hij het fijn dat zijn fans bij hem zijn en niet bij …Frans Bauer. Overigens was Corry verhinderd deze avond. Ze zal binnenkort, wanneer de Stones optreden in Brussel, wel aanwezig zijn. Wat wil je, ze is al een jaar of veertig een hartstochtelijk aanhanger van de niet kapot te krijgen band. Dat ze zich zo had laten gaan nadat het concert was afgeblazen, moest dan ook met een korreltje zout worden genomen, zei ze later. En Mick Jagger zal het op zijn beurt ook niet zo persoonlijk hebben bedoeld.

