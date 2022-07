Mick Jagger is blij dat Stones-fans bij hem zijn en niet bij Frans Bauer

Hij is hersteld van corona, Mick Jagger, en daarom kon deze donderdagavond het concert met de Rolling Stones in de Amsterdam ArenA wel doorgaan. De zanger kon het niet laten om bij aanvang te reageren op de Brabantse fan Corry. Zij was enorm boos toen het concert in juni werd afgelast, omdat Jagger corona had opgelopen. Ze riep uit dat ze een volgende keer wel naar Frans Bauer gaat: "Die is altijd gezond."

Mick Jagger had deze opmerking ook meegekregen. Hij begon zijn show om iedereen - in zijn beste Nederlands - welkom te heten. En vooral vond hij het fijn dat zijn fans bij hem waren en niet bij Frans Bauer.

Corry zou aanvankelijk verhinderd zijn, maar dankzij het tv-programma Even Tot Hier had ze wel kaartjes voor het optreden binnenkort in Brussel. Maar tot haar grote verrassing had haar familie weten te regelen dat ze toch donderdagavond naar de ArenA kon.

De Brabantse is al een jaar of veertig een hartstochtelijk aanhanger van de niet kapot te krijgen band. Dat ze zich zo had laten gaan nadat het concert was afgeblazen, moest dan ook met een korreltje zout worden genomen, zei ze later. En Mick Jagger zal het op zijn beurt ook niet zo persoonlijk hebben bedoeld.

Het is niet de eerste keer dat Jagger Frans Bauer noemt. In 2017 zong hij tijdens een concert in het GelreDome in Arnhem 'Heb je even voor mij'. De rocker plaatste hiervan destijds een video op Instagram. Bauer voelde zich vereerd.

Volgens een aantal fans op Twitter verwees de zanger donderdag ook naar de situatie rondom de boeren in Nederland. 'Zijn er ook boeren in de zaal?', vroeg Jagger in het Nederlands. Daarop zei hij dat hij hoopte dat die boeren dan in ieder geval niet de wegen zouden blokkeren na afloop van het concert. Na afloop bedankte hij de fans op Twitter voor een 'geweldige avond'.