Wietroker betrapt bij school waar eerder cocaïne werd gevonden

Bij basisschool De Lage Weide in Made is zaterdag een man van 18 door de politie op de vingers getikt, omdat hij wiet aan het roken was. Dezelfde school kwam twee dagen eerder ook al in het nieuws toen een leerling er wat cocaïne vond vlak naast de fietsenstalling. Een bestuurder van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen zei toen nog dat er niet regelmatig drugs gevonden worden in of bij scholen die onder deze overkoepelende organisatie vallen.

Na de vondst van de cocaïner bij de school zei burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen, waar Made onder valt, geschrokken te zijn van de drugs die rondslingerde bij de basisschool aan de Julianastraat. Hij verzekerde ongeruste buurtbewoners dat de politie vaker gaat surveilleren bij de school. Die zaterdag werden agenten gevraagd poolshoogte te gaan nemen bij de school. De 18-jarige man die toen werd aangehouden, gaf toe dat hij op het schoolplein een jointje had gerookt. Dom en ongezond

Bij hem werd ook nog een hoeveelheid drugs gevonden, maar die was zo klein dat deze zaak is geseponeerd. De politie heeft hem wel duidelijk verteld dat het dom en ongezond is om drugs te gebruiken. Ook is het onverstandig dit op een schoolplein te doen. Hij werd wel bekeurd voor het feit dat zijn bromfiets niet verzekerd bleek te zijn. Twee jongens die ook bij hem waren, reden op hun bromfiets weg toen ze de politie zagen aankomen. LEES OOK: Cocaïne op het schoolplein: 'Dit hoort niet in een veilige omgeving'