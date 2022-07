Stalkers zijn lastig aan te pakken: 'Het misdrijf bouwt zich langzaam op'

Stalken, het obsessief lastig vallen van een ander, kan soms zo ver gaan dat er slachtoffers vallen. Afgelopen week kwamen in België de 35-jarige Marly uit Best en haar neef uit Eindhoven om het leven. Verdachte is de ex-vriend van de vrouw, die haar gestalkt zou hebben nadat de relatie verbroken werd. Het vaststellen en berechten van stalking is voor politie, justitie en advocaten niet eenvoudig. Hoe kunnen stalkers het beste worden aangepakt?

De zaak Linda van der Giesen deed in 2015 veel stof opwaaien. Zij werd op de parkeerplaats bij haar werk doodgeschoten door haar ex. Daar ging een periode van bedreigingen aan vooraf. De politie had de zaak verkeerd ingeschat, bleek uit later onderzoek. Strafrechtadvocaat Peter Schouten pleitte voor dat onderzoek en zet zich al jaren in voor de nabestaanden van het slachtoffer.

Volgens Schouten zou de politie nog altijd veel sneller moeten optreden. “Stalking bouwt zich zo langzaam op, dat niemand het als een misdrijf ziet. Het is ook heel moeilijk te vatten. Als een ex bij de bakker roept dat hij je gaat vermoorden, dan doe je aangifte bij de politie. Maar voordat je aangifte hebt gedaan en die bakker eens gehoord wordt, zijn we acht dagen verder. De politie zou stalking meer prioriteit moeten geven, maar mist de mankracht om zoiets direct aan te kunnen pakken.” Zo pleit hij er ook voor om een zogeheten ‘beschermingsbevel’ in de wet op te nemen. Dat is een laagdrempelige manier om een contact- of gebiedsverbod te krijgen. Ook daarmee zou er sneller gehandeld kunnen worden als er sprake is van stalking. "In de zaak van Linda had zij zich gesteund gevoeld met dit bevel op zak. Dan had ze haar werkgever kunnen waarschuwen voor haar ex." Toch ziet hij ook positief verandering in de aanpak. “De zaak van Linda van der Giesen, maar ook die van de doodgeschoten Humeyra in Rotterdam, heeft de samenleving op scherp gezet", zegt Schouten.

“Er is een formulier gekomen, waarmee direct de dreiging wordt ingeschat als er sprake is van stalking. Dat formulier wordt bij de aangifte meteen ingevuld door de agent die het proces verbaal opmaakt. Al blijft het wel zaak dat dit zorgvuldig gebeurt.” Ook zien rechters tegenwoordig eerder het gevaar in, meent Schouten. Waar voorheen lastigvallen nog vaak als een vorm van huiselijk geweld werd gezien, wordt het tegenwoordig eerder betiteld als stalking. “Huiselijk geweld heeft toch de zweem van ‘twee vechten, twee schuld’. Dan kreeg het slachtoffer onterecht verwijten. Stalking wordt door rechters nu eerder erkend en als gevaar gezien.” De politie zelf wijst op de uitgebreide website en een brochure over stalking, waarin zij uiteenzet hoe zij met stalking omgaan, wat slachtoffers het beste kunnen doen en waar ze hulp kunnen krijgen. Om stalking aan te kunnen pakken, moet er aangifte worden gedaan en moet het slachtoffer vragen om onderzoek te doen.

