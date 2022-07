Colombianen sliepen tussen drugs en zwavelzuur in cokelab Steenbergen

Het moet een bizarre ontdekking zijn geweest toen de deuren van een loods bij Steenbergen open schoven: tien Colombiaanse mannen doken op. Ze woonden daar 'onder erbarmelijke omstandigheden'. En ze verwerkten cocaïne. Zó veel mensen in een gevaarlijk drugslab, dat is ook in Brabant best bijzonder.

Het was eind maart toen ambtenaren van de douane en boa's van de gemeente Steenbergen een controle uitvoerden. Aan de Boonhil bekeken ze een loods. Daar troffen ze geen seizoensarbeiders uit Roemenië of Bulgarije, maar mannen met namen als Eric, José en William uit Colombia. Ze waren tussen de 27 en 67 jaar oud. Hun wieg stond in Cali, de stad van de beruchte drugsbaron Pablo Escobar. En nu waren ze in de polder tussen Steenbergen en Kruisland verzeild geraakt. Omringd met drugs en chemische stoffen. 66 kilo cocaïne vonden de agenten in de loods. Met een straatwaarde die al gauw in de miljoenen euro's loopt. Zeker als je het exporteert.

"Hij heeft alleen gekookt in de caravan."

Binnen in de loods stonden een pipowagen en wat tentjes. De mensen leefden er onder 'erbarmelijke omstandigheden', zei een van hun advocaten donderdag op de eerste openbare rechtszaak in Breda over de vondst van het lab. Wat ze daar deden? De meeste mannen zwegen tot nu toe. Eentje wilde wel iets kwijt. De advocaat van Eric E. (27) vertelde dat de man daar was om eten te maken. "Hij heeft alleen gekookt in de caravan", legde ze uit. De Colombiaan ging niet in op de beschuldigingen. Hij zei wel snikkend hoe erg hij zijn familie mist. "Ik raak altijd emotioneel als het over mijn vrouw en dochter gaat." Verdachte William R. (42) vertelde dat hij normaal in een goudmijn werkt in Colombia, met zijn vader van 78 en zijn broers. En dat hij op vakantie ging en toen hierin rolde. "Ik weet niet hoe ik betrokken ben geraakt bij dit probleem." Ook bij hem, tranen. Een andere verdachte wekte in de politieverhoren kennelijk de indruk dat ze gedwongen werden om hier te komen werken. Dat de deur op slot ging aan de buitenkant en de familie thuis werd bedreigd. Een van de tolken gebruikte het woord 'exploitation' tegenover de rechters. Moderne slavernij eigenlijk.

"Ik denk niet dat dit de grote mannen zijn."

De officier van justitie hoorde dat ook, maar weet niet of dat te bewijzen is. Zo zijn er meer vragen onbeantwoord. Hoe en vooral waarin de cocaïne naar Steenbergen werd gesmokkeld is onbekend. Het was een fikse vangst, gezien het aantal verdachten. Maar de officier van justitie zetten hun arrestatie een beetje in perspectief. "Ik denk niet dat dit de grote mannen zijn." De officier zei dat het ingewikkeld is om de echte bazen te pakken. Er wordt nog wel gespeurd. Zo wil de politie de huurder graag aan de tand voelen. Intussen loopt er meer onderzoek, naar dna-sporen bijvoorbeeld. Helaas met fikse vertraging, door capaciteitsproblemen én logistieke problemen, erkende de officier van justitie. De officier verzette zich tegen alle verzoeken om vrijlating, vooral vanwege vluchtgevaar. Want ze zitten 'zo aan de andere kant van de oceaan'. De rechtbank moet nog beslissen. Of ze de cel uit mogen wordt vrijdag bekend. Begin oktober staat er weer een tussentijdse zitting gepland. Er zijn de voorbije jaren meer Zuid-Amerikaanse cokelabs gevonden, zoals in Lepelstraat en St Willebrord. De crystalmethboot in Moerdijk was de bekendste. In deze loods werden de mannen eind maart gevonden.