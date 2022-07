Brabant wil boeren helpen bij stikstofreductie en eist geld van Den Haag

Brabant doet een klemmend beroep op Den Haag om zo snel mogelijk over de brug te komen met geld en middelen om de stikstofreductie aan te pakken. De provincie, de waterschappen en alle Brabantse gemeenten hebben donderdagavond een gezamenlijke brandbrief gestuurd aan de ministers Van der Wal (stikstof) en Staghouwer (landbouw).

"We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de grote opgaven die we in Nederland hebben op het gebied van stikstof, water natuur en klimaat," schrijft commissaris van de Koning Ina Adema, "en de verantwoordelijkheid om toekomst te bieden aan de landbouw."

Brabant onderschrijft de stikstofdoelen, maar geeft in de brief aan diep onder de indruk te zijn van gesprekken met individuele boeren. "Wij horen en zien dat de wil om te verduurzamen er is, maar dat boeren niet meer weten hoe ze dat moeten invullen. Ze weten niet wat ze kunnen doen, dat wel toekomst biedt."

Daarom drukt Brabant de ministers op het hart om zo snel mogelijk de daad bij het woord te voegen en met geld en toekomstperspectieven te komen. "Dat is wat ons betreft de beste manier om de waardering te tonen die ze verdienen."

In de brief noemt Adema nogmaals de voortrekkersrol, die Brabant al op zich heeft genomen. Hier zet de provincie al jaren in op een versnelling van de overgang naar duurzame landbouw. Volgens Adema is dat heel logisch voor de voedselprovincie bij uitstek. Er zijn allerlei regelingen voor opgetuigd om innovatie en duurzame landbouw te bevorderen, maar Brabant kan het volgens haar niet alleen.

"Wij vragen u om oog te hebben voor de diversiteit aan veehouders en ontwikkelperspectieven als biologisch, natuurinclusief, verbreding met zorg of recreatie en voortzetting van een duurzaam primair veehouderijbedrijf."

Want boeren horen bij Brabant, zegt Adema. "We willen ze graag behouden op een manier die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, een robuuste natuur en die tegelijk ook economisch rendabel is. Daar ondersteunen wij hen bij, maar we willen tegelijkertijd ook bij u aandringen om snel duidelijkheid te geven over de Rijksmogelijkheden om hen op een toekomstbestendige weg te helpen."

