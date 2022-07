Mark en Peter Gillis willen overvaller wel eens zien, maar hij komt niet

Wachten op privacy instellingen... Er was de nodige mediabelangstelling voor de Gillis-zaak (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige 1/2 Overvaller van Mark Gillis komt niet opdagen bij de rechtbank

Mark Gillis heeft echt doodsangsten uitgestaan toen hij vorig jaar november werd mishandeld in Ommel. Hij kreeg klappen, maar de daders haalden er ook zijn familie bij. “Er werd gezegd dat ze mijn vader, zus en broer ook al hadden en dat ik moest meewerken, anders zouden ze door mijn rug steken.” Dat bleef hem gelukkig bespaard.

Mark vertelt het wat onderkoeld of misschien ook wel vermoeid door alle aandacht. Even daarvoor is in de rechtbank in Den Bosch de eerste zitting afgesloten tegen een van de drie mannen die bij de mishandeling betrokken zouden zijn geweest. Het was een pro-formazaak die zoals verwacht weinig nieuws opleverde. Alleen dat de 40-jarige verdachte uit Den Bosch vast blijft zitten tot zeker 13 september. Dan dient de volgende pro-formazaak. Het is niet bekend wanneer de twee andere verdachten voor de rechter moeten komen.

"Ik had die verdachte graag willen zien."

De dag begon voor Mark en zijn vader Peter, die ook naar Den Bosch was gekomen, met een bittere pil. De verdachte, die als eerste van de drie in april werd opgepakt, liet zich tijdens de zitting niet zien of horen. “Helaas, dat viel tegen”, beaamt Mark, “want ik had me er toch wel op voorbereid. Ik had hem best graag willen zien. Maar misschien wist hij op voorhand al dat hij zou moeten blijven vastzitten.” Mark herhaalde na de zitting dat de verdachten uit waren op zijn kluis. “Maar ik heb geen kluis. Ze wilden ook geld en op een bepaald moment zeiden ze dat ze mijn vader, zus en broer ook al hadden. En anders wisten ze het zelf wel te regelen. Dat was geen pretje.” Ruim een half jaar na de overval op het vakantiepark houdt het hem nog bezig. “Tsja, het is overleven en helen hè?” Maar Mark zal er toch weer zijn wanneer de zaak wordt voortgezet, al gaat hij ervan uit dat de Bossche verdachte dan weer niet van de partij zal zijn.

"Het is goed dat hij achter gesloten deuren blijft."