Mishandeling Mark Gillis: verdachte blijft voorlopig vastzitten

De 40-jarige man uit Den Bosch die verdacht wordt van de mishandeling van Mark Gillis, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De advocaat van de man bevestigt dat er ernstige verdenkingen tegen hem zijn. Voor de zaken tegen andere twee verdachten is nog geen datum bekend.

De Bosschenaar stond in een pro-formazitting voor de rechter. Zijn advocaat pleitte niet voor vrijlating. De rechtbank vindt ook dat de man langer vast moet blijven zitten en wel tot zeker 13 september. Dan dient weer een niet inhoudelijke zitting tegen de verdachte.

De man is overigens niet op komen dagen. Zo bleef een ontmoeting uit met Mark Gillis, die met onder anderen zijn vader Peter naar het Paleis van Justitie in Den Bosch was gekomen. De verdachte heeft sinds zijn aanhouding niets gezegd over mogelijke betrokkenheid en hij wilde ook maandagmorgen via zijn advocaat niets zeggen.

Het is nog niet bekend wanneer de twee andere verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het gaat om een 42-jarige man uit Rosmalen en een 22-jarige Bosschenaar, die alweer op vrije voeten is.

Gemaskerde mannen

Mark Gillis liet voor aanvang van de zitting aan onze verslaggever weten dat hij 'niet gespannen is, maar wel strijdvaardig'. Vorig jaar november werd hij op het Prinsenmeerpark van zijn vader in Ommel opgewacht door drie gemaskerde mannen. Ze bonden hem daarna vast en deelden rake klappen uit.

Gillis junior hield er een blauw oog en een hersenschudding aan over. Ook geestelijk liep hij klappen op, zo liet het slachtoffer weten. Bij de overval werden onder meer horloges en een bijzonder model zonnebril gestolen. De overval duurde ongeveer een half uur.

Mark Gillis liet zich de afgelopen tijd dankbaar uit voor het medeleven dat veel mensen hebben getoond. Ook was hij zeer te spreken over het voortvarende werk van de politie.

LEES OOK:

Overval op Mark Gillis: derde verdachte opgepakt

Tweede verdachte opgepakt voor overval Mark Gillis: 'Nog steeds last van'

Verdachte van overval op Mark Gillis gepakt na DNA-match: zo werkt dat

Mark Gillis blij met massaal medeleven na overval: 'Zoveel kaartjes'