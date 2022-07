Nog véél meer misdaadmiljoenen verstopt in 'Geldpakhuis van Oom Dagobert'

De reusachtige geldvondst in de Paradijslaan Eindhoven was groter dan altijd werd aangenomen. Mogelijk was er wel 34 miljoen euro verstopt in het appartement aan de Paradijslaan. Dat denkt het Openbaar Ministerie (OM) af te leiden uit onderschepte berichten uit de onderwereld. Lang niet al het geld is gevonden, dus het blijft gissen.

Dat werd maandag duidelijk tijdens de rechtszaak tegen hoofdverdachte Zakaria S. (35) die geboren is in Veghel. Justitie denkt dat hij de beheerder was van het geld en aan de touwtjes trok. Het OM wil dat hij zeven jaar de bak in gaat en een geldboete betaalt van 50.000 euro.

De politie ontdekte de geldopslagplaats tijdens het onderzoek naar de criminele berichtendienst Encrochat. Op 1 mei 2020 volgde een inval. Agenten vonden in een verborgen ruimte grote boodschappentassen vol bankbiljetten: 12,5 miljoen euro in totaal. 255 kilo woog al dat geld. Er lagen ook een pistool en een kilo cocaïne.

De bewaker

Er was één verdachte binnen: de bewaker. Een man van 37 die geboren was in Georgië. Hij had een tijdje in Veghel gewoond en daarna stond hij nergens meer ingeschreven. In een verhoor vroegen rechercheurs aan hem of al dat geld van hem was. De bewaker antwoordde met: "Was het maar waar, dan had ik hier niet gezeten."

Hij kreeg 3,5 jaar celstraf voor zijn beperkte rol. De rechtbankvoorzitter die hem veroordeelde noemde het appartement in Eindhoven het 'Geldpakhuis van Oom Dagobert'.

Cryptotelefoon

Intussen speurde de politie verder. Want de bewaker had gebeld en gechat met een cryptotelefoon. Daarin zaten de gegevens van vijf verdachte figuren met schuilnamen als Delta en Cookiemonster. En Gongonza die de politie al kende als drugsdealer, zo bleek al snel.

Deze Zakaria S. werd eind maart 2021 opgespoord in Malaga in Spanje, waar hij woont. Hij was op weg naar Marokko. Hij bleek een oude dorpsgenoot te zijn van de bewaker, allebei woonden ze ooit in Veghel. Of ze elkaar kenden is onbekend maar het is opvallend.

De officier van justitie denkt dat hij een 'sleutelrol' had. Het vermoeden is dat hij cocaïne importeerde en verkocht en van een afstandje alles aanstuurde. Met het misdaadgeld zou hij het salaris én een auto van zijn partner hebben betaald. Vandaar de hoge eis van zeven jaar en 50.000 euro boete.

Boekhouding

De recherche kreeg twee maanden lang zicht op de boekhouding van de geldopslagplaats. Daarin stond dat er in die periode 16,5 miljoen euro het appartement aan de Paradijslaan is binnengekomen. 4,5 miljoen euro verdween uit de opslagplaats. Waar dat geld naartoe ging is onbekend. 12,5 miljoen werd gevonden door de politie.

Grote vraag is hoeveel geld er in totaal lag opgeslagen binnen. Het OM suggereerde dat het zelfs zo kan zijn dat al die drie geldbedragen er binnen lagen. Opgeteld zou dat dus betekenen dat er bijna 34 miljoen euro lag verstopt. De vondst wordt hoe dan ook gezien als de grootste ooit in ons land.

Begin september beslist de rechtbank in Rotterdam over de verdachte. Zijn advocaat vindt dat er onvoldoende bewijs is. Het OM wil nog meer mensen voor de rechter brengen in deze zaak.

