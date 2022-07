Nachtwandeling door de Efteling met allerlaatste bezoek aan het Spookslot

Eftelingfans kunnen nog tot en met zondag 4 september griezelen in het Spookslot. Daarna valt het doek voor de iconische attractie, maar het park laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan.

Het pretpark stelt het Spookslot in de nacht van 3 op 4 september open voor een groepje fans. Met een winactie maakt één gelukkige fan kans om samen met vijf bekenden een nachtwandeling door een deel van het park te maken, waarbij zij een speciaal bezoekje brengen aan het Spookslot.

Griezelsfeer blijft

Na dit weekend wordt de attractie gesloopt om plaats te maken voor een nieuw themagebied van 17.000 vierkante meter.

Op de plek waar nu nog het Spookslot staat komt in 2024 de nieuwe attractie Danse Macabre, genoemd naar het klassieke muziekstuk dat al die jaren te horen was in het Spookslot. Het wordt een twintig meter hoog gebouw dat een oude abdij voorstelt.

Looopings meldde al eerder dat de opvolger een stuk dynamischer moet worden. Het zou een spectaculaire spookvoorstelling moeten worden met een bewegende tribune en speciale effecten. Door een modern ritsysteem moet het publiek straks onderdeel worden van de voorstelling, meldt de pretparkwebsite.

Voor de grote fans van het oude spookslot: de iconische zwevende viool keert terug in Danse Macabre. Bovendien zou nu ook een dirigent een rol spelen, die ooit voor het Spookslot werd ontwerpen, maar toen werd geschrapt omdat die te duur was.

Petitie tegen plannen

Na de aankondiging dat het Spookslot verdwijnt, tekenden duizenden Eftelingfans een petitie tegen de plannen van het attractiepark. De Efteling gaf vervolgens aan dat het 46 jaar oude Spookslot aan vervanging toe is, maar dat de sfeer van de attractie blijft in het nieuwe gebied.

