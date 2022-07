Oud-leraar bedreigt familie van trucker die motoragent doodreed

De arbeidsongeschikte oud-leraar Peter J. (60) uit Etten-Leur verloor ooit een goede vriendin bij een ongeval met een vrachtwagen. Toen in juli vorig jaar een trucker in Rotterdam een motoragent doodreed, raakte hij naar eigen zeggen 'geobsedeerd' door deze zaak. Hij stuurde vijftig intimiderende berichten naar de familie van de trucker en dreigde onder meer het familiebedrijf in brand te steken.

Hans Janssen & ANP Geschreven door