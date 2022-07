Bekentenis na dodelijke steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker

De 18-jarige Gerard S. uit Den Haag heeft bekend dat hij zijn 19-jarige medegevangene Louc heeft doodgestoken in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Er was al weken sprake van spanningen, zei zijn advocaat donderdag bij de rechtbank in Breda.

De steekpartij was niet gepland, vertelde de raadsman Maarten van de Weerd. S. stak op 15 april in de keuken van de jeugdgevangenis de Enschedese Louc dood. Die wierp zich op als beschermer van een andere gedetineerde waarmee S. ruzie zou hebben.

Wat er in de weken voor de moord zoal speelde in de jeugdgevangenis en tussen de betrokkenen, wilde de advocaat niet vertellen.

"Het bracht nare herinneringen op van de weken ervoor, van wat zich toen allemaal afspeelde. Het was fijn mijn verhaal te doen. Het was enigszins, hoe gek het ook klinkt, bevrijdend om iets te verklaren."

S. zit nu opgesloten in de gevangenis in Vught en wordt volgende maand opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek door gedragsdeskundigen. Hij zat in Den Hey-Acker al jeugd-tbs uit. De rechtbank hoopt de zaak begin volgend jaar inhoudelijk te behandelen.

Na de fatale steekpartij in Breda is onder meer besloten dat in justitiële jeugdinrichtingen voorlopig geen scherpe messen meer worden gebruikt. Het gaat dan om vlees- of groentemessen. Vakbonden maken zich grote zorgen over de veiligheid binnen de Bredase jeugdgevangenis, onder andere door het grote personeelstekort

Den Hey-Acker kwam in januari ook al in het nieuws toen een jongeman ontsnapte. Die had een vuurwapen en gijzelde personeelsleden. Die man werd in België doodgeschoten door de politie.