112-nieuws: jongeren vernielen auto's • rijbewijs in drie dagen kwijt

De afgelopen nacht hebben vijf tot zes jongens een aantal auto's vernield in Berghem. Dat gebeurde toen ze rond half twee over de Landbouwlaan fietsten, zo meldt Dtv. Onderweg trapten de knullen onder meer zijspiegels van de auto’s of schopten ze in het wilde weg tegen de wagens. Ze reageerden juichend op elkaars gedrag. Van het vandalisme zijn camerabeelden verspreid via Facebook.

Vorig jaar april werden op dezelfde straat op vergelijkbare wijze zeker twintig auto’s beschadigd. Het is niet bekend of hiervoor ooit iemand is aangehouden.