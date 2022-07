112-nieuws: man onwel tijdens opruimen huis • mannen misdragen zich in café

00.05

Een automobilist in Veghel is vrijdagmiddag gevlucht voor de politie toen een agent hem wilde laten stoppen vanwege extreem gevaarlijk rijgedrag. Na een achtervolging liet de man de auto achter in de Merwedelaan. Hij ging er via brandgangetjes te voet vandoor, maar de politie weet wie de man is. De auto is in beslag genomen. De politie vermoedt dat er valse kentekenplaten op de auto bevestigd waren.