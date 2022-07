Indy teleurgesteld na uitschakeling Oranje: 'Het was nagelbijten'

Het Europees Kampioenschap in Engeland gaat verder zonder het Nederlands vrouwenvoetbalelftal. De teleurstelling was zaterdagavond groot in het stadion van Rotherham United nadat de Oranje-Leeuwinnen waren uitgeschakeld door Frankrijk. 'De Franse ploeg was beter. Maar toch ben ik trots op onze Oranje-Leeuwinnen", zegt Indy van Heumen (20) uit Neerloon zondag tegen Omroep Brabant.

Indy van Heumen en haar moeder Jolanda zijn vaste volgers van de Oranje-Leeuwinnen. "Het was super spannend. Ik heb flink nagels zitten bijten op de tribune. Over het algemeen waren de Françaises beter. We zijn ook een paar keer goed weggekomen. Stefanie van der Gragt moest de bal twee keer voor de doellijn wegtrappen. Ook onze keepster Daphne van Domselaar was goed in vorm", vertelt de inwoonster van Neerloon die net heeft ingecheckt voor haar terugvlucht."

"Ik hoopte dat we aan één kans voldoende zouden hebben."

Realisme overheerst bij Indy. "We mochten blij zijn dat we er een verlenging uit konden slepen. Ik hoopte dat dat we aan één kans genoeg zouden hebben. Met een beetje geluk hadden we in de halve finale kunnen staan. Door een penalty zijn we uitgeschakeld, dat maakte de nederlaag extra zuur." De uitblinkende keepster Van Domselaar koos bij de penalty voor de juiste hoek, maar dat was onvoldoende om Frankrijk van het doelpunt af te houden. "In de slotfase ging ze bij een corner mee naar voren. Ik hoopte dat ze de gelijkmaker zou maken."

"Er is hoop voor de toekomst."

Of ze teleurgesteld is? "Het was jammer dat er niet meer in zat. De speelsters hebben hard gestreden. Het trotse gevoel overheerst. Het was een zwaar toernooi." Begin september moeten de Oranje-Leeuwinnen zich kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Australië. "Ze moeten dan winnen van IJsland." Wat Indy en haar moeder betreft staat Daphne van Domselaar bij die wedstrijd ook weer in het doel. "Sari van Veenendaal heeft het goed gedaan, maar heeft haar beste tijd gehad. Ook de jonkies hebben het goed gedaan. Dat geeft hoop voor de toekomst."