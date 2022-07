112-nieuws: ernstig gewonde bij ongeluk Helmond • brand in huis Nuenen

21.00

Op de Europaweg in Helmond is een automobiliste met haar auto van de weg geraakt. Via de middenberm kwam de auto aan de andere kant van de weg in de sloot terecht. De bestuurster raakte daarbij ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond negen uur. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. De weg is in beide richtingen afgesloten en de politie doet onderzoek.