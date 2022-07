112-nieuws: jongen bruut beroofd van fiets • vrouw veroorzaakt opschudding

14.45

De politie is op zoek naar getuigen van een schietincident in Tilburg waarbij zaterdagnacht een schot in de lucht gelost zou zijn. Rond een uur die nacht nacht kwam bij de politie de melding binnen dat er op het Paletplein geschoten zou zijn. Er was daarbij volgens de melder niemand gewond geraakt. Op straat werd een huls gevonden. En een getuige heeft volgens de politie bevestigd dat er door een man in de lucht is geschoten. De politie vraagt nu aan mensen die iets hebben gehoord of gezien om dit te melden.