Danny van Poppel voelt de Tour nog in zijn benen: 'Echt iets speciaals'

Iets meer dan 24 uur na de slotetappe van de Tour de France staat onder anderen Danny van Poppel alweer aan de start van de Ronde van Boxmeer. “Ik ben heel blij om hier te zijn, dat dit weer mogelijk is na die coronatijd”, vertelt de uit Moergestel afkomstige wielrenner.

“Ik ben ook blij dat het hier zo goed wordt georganiseerd dat publiek amper bij ons kan komen. Corona is nog niet weg en het seizoen is nog niet voorbij”, voegt Van Poppel eraan toe.

“Wel goed dat ik met mijn ploeg in de top vijf ben geëindigd, dat stemt me tot tevredenheid. Ik mag dan geen rit hebben gewonnen: de Tour blijft iets speciaals.”

Ook Daags na de Tour betekent iets bijzonders voor de renner van BORA-hansgrohe. “Deze wedstrijd blijft in mijn gedachten zitten als een koers waar ik als kind ook altijd was. En dan wilde ik ook een van die renners zijn die na de Ronde van Frankrijk hier in Boxmeer mee zou kunnen doen. Apart dus. Ik rij hier graag, ook omdat ik weet dat kinderen van nu er ook van dromen dat zij over een jaar of vijftien hier fietsen.”

Nauwelijks bijgekomen van de vermoeienissen in de Tour stapte Danny van Poppel deze middag in de trein naar Boxmeer. “Lekker relaxed.” Voor hem is er deze avond een extra reden om uit te kijken naar de koers. Ooit won zijn vader Jean-Poppel er. “O, is dat zo? Nou, Jakobsen en Groenewegen zijn zo snel. Het zal lastig genoeg worden. Ik voel de Tour nog in mijn benen.”

Ook Adrie van der Poel staat op de lijst van winnaars van het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Wie weet treedt zoon Mathieu, die in Boxmeer zijn rentree maakt na het uitvallen in de Tour, wel in zijn voetsporen.

