Marianne Vos steviger in het geel van de Tour: 'Wat een mooie dag'

"Nog een dag in het geel en steviger in het groen. Wat een mooie dag." Marianne Vos heeft haar koppositie in de Tour de France voor vrouwen vrijdag versterkt. In Rosheim won ze voor de tweede keer tijdens deze Ronde van Frankrijk een etappe. Ze kwam als eerste over de streep na een majestueuze eindsprint.

De zesde etappe begon in Saint-Dié-des-Vosges en finishte na ongeveer 129 kilometer in Rosheim. De rit werd gezien als een opwarmer voor het zware slotweekend. In aanloop naar de laatste beklimming van deze vrijdag, de Côte de Boersch, reden Vos' Britse ploeggenote Anna Henderson, de Franse Marie Le Net en Joscelin Lowden uit Engeland weg uit de kopgroep.

Le Net probeerde het nog even alleen, maar ze werd op 5 kilometer voor de streep in Rosheim ingelopen. Onder aanvoering van wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk stevende het peloton op een massasprint af. Vos zat attent voorin en liet in de sprint niemand meer in de buurt komen. Het was de tweede etappezege voor de kopvrouw van Jumbo-Visma. Vos bleef in de sprint van een grote groep Marta Bastianelli uit Italië en de Belgische Lotte Kopecky voor.

'Dit is natuurlijk fantastisch'

"We wilden allemaal voor de etappezege gaan. Je moet afwachten of het zal lukken, maar er is alles aan gedaan. En dat het ons is gelukt, is natuurlijk fantastisch. We hebben het niet cadeau gekregen. Er is ontzettend hard voor gevochten. Ik heb vandaag geen wind gevoeld tot de laatste tweehonderd meter. Alle credits naar het team, de hele week al en vandaag weer", vertelde Vos na afloop tegen de NOS.

Ze complimenteerde haar ploeggenoten voor de samenwerking. Eén van hen, Riejanne Markus, zei dat Vos zich voor aanvang helemaal niet zo best voelde. "Nou, ik denk dat iedereen het wel in de benen merkt", reageerde Vos.

Mede door deze winst heeft Vos in de strijd om de groene trui nu al 76 punten meer dan de nummer twee, Lorean Wiebes. De kans is enorm groot dat Vos in ieder geval het puntenklassement gaat winnen, mits ze de Tour uitrijdt.

