112-nieuws: inbreker aangehouden op bouwterrein • zes arrestaties Breda

08.43

Een man is vrijdagnacht aangehouden op een bouwterrein in Eindhoven. De politie was gewaarschuwd dat de man daar had ingebroken. Toen de agenten aankwamen, zagen ze de man over het bouwterrein lopen. Toen ze hem riepen, ging hij ervandoor. Veel succes had dit niet. Een minuut later vonden de agenten hem achter een container. Daar kon hij, na het dreigen met de taser, worden aangehouden.