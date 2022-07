112-nieuws: scooterrijders gewond in Oss • brand door brandende wc-rol

12.31

Bij een bed and breakfast aan de Bosscheweg in Boxtel zijn gasten zaterdagochtend opgeschrokken door plotse rook in de kelder. De rookontwikkeling begon bij de sauna en het zwembad, waardoor het brandalarm werd geactiveerd.

In eerste instantie was het onduidelijk of het om stoom ging of rook, maar volgens de brandweer was het rook. De elektrische installaties werden uitgeschakeld en de kelder geventileerd, waardoor de rook verdreven werd. Het is nog altijd onduidelijk waar de rook vandaan kwam. De aanwezige gasten bleven ongedeerd.