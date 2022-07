Weer schapen gedood en gebeten, herder Hans gaat dieren weghalen

Opnieuw is een schaap van Hans van Lieshout uit Sterksel gedood. Minstens één ander schaap van zijn kudde is in de nek gebeten. Volgens de schaapsherder moet dit de afgelopen avond of nacht zijn gebeurd en kan het niet anders dan het werk van een wolf zijn geweest. Twee weken geleden werden ook al een aantal van zijn dieren door, vermoedelijk, een wolf toegetakeld.

Net als toen werd Van Lieshout deze ochtend gealarmeerd door iemand die geregeld wandelt in De Pan, het natuurgebied bij Sterksel waar de schapen verblijven. Het wordt onderhand een gebed zonder end, beaamt de herder. Hij heeft weliswaar het plan om het gebied waar zijn schapen grazen te omheinen met een degelijk en permanent raster, maar dat kan niet van de ene op de andere dag. Daarom gaat Van Lieshout begin deze middag zijn schapen weghalen en naar een stuk grond bij zijn huis onderbrengen. Hij hoopt dat voor elkaar te krijgen met een aantal vrijwilligers. Eerder dit jaar heeft Van Lieshout enkele mensen opgeleid die hem kunnen helpen of vervangen bij het begeleiden van zijn kudde. Of zijn schapen daadwerkelijk door een wolf zijn gebeten, wordt onderzocht. LEES OOK: Herder Hans vindt doodgebeten schaap, vermoedelijk door wolf toegetakeld Eindelijk hulp voor schapenhouder Hans: 'Ik heb mijn vakantie al geboekt'