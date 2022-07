Herder Hans vindt doodgebeten schaap, vermoedelijk door wolf toegetakeld

Schaapsherder Hans van Lieshout heeft zaterdag een van zijn dieren dood aangetroffen in natuurgebied de Pan in Sterksel. Het schaap is waarschijnlijk aangevallen door een wolf, en is flink toegetakeld.

Meer foto's van het doodgebeten schaap onderaan dit artikel. Pas op, foto's kunnen schokkend zijn.

Het schaap was in de keel gebeten en ook de ribben waren doorgeknaagd. Onderzoek moet uitwijzen of een wolf inderdaad de boosdoener is, maar Hans weet het wel zeker. "Begin juli zijn er ook drie schapen aangevallen door een wolf in Heeze, en dat is hier in de buurt", zegt hij. "Alle dieren overleefden het niet."

Drachtige koe doodgebeten

Ook een drachtige koe werd in mei doodgebeten in een weiland tussen Someren en Heeze. De buik van de koe was opengereten, ook waren er duidelijk zichtbare wonden aan de hals. Een veearts die het kadaver onderzocht, denkt dat dit het werk is van de wolf.

Hans was zaterdagmorgen onderweg naar zijn schapen toen hij werd aangesproken door een man die iedere dag vroeg door het natuurgebied wandelt. Hij had het dode schaap ontdekt.

In paniek geraakt

Volgens de schaapsherder is de wolf aan de buitenzijde langs het raster gelopen en zijn de schapen daardoor in paniek geraakt. "De ingang van het nachtraster was open getrokken en in het raster zaten meerdere draaiingen. Het schaap is ook buiten het nachtraster te pakken genomen", aldus Hans.

In het natuurgebied is al twee keer eerder een dood schaap gevonden.

LEES OOK:

Drachtige koe doodgebeten, veearts vreest dat dit het werk is van een wolf

Meer wolven dan ooit in Brabant maar ze lopen allemaal door