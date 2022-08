Tilburgse Kermis was als een tiendaagse marathon: 'Nu komt het zwarte gat'

In Tilburg is zondag de allerlaatste kermisdag van 2022 aangebroken. Kermiswethouder Maarten van Asten kijkt met een erg fijn gevoel terug op zijn eerste editie. "Geen incidenten, geen relletjes en geen brandweer gezien."

"Mijn hoogtepunt? In letterlijke zin is dat natuurlijk de vrije val", lacht Van Asten. "Maar verder was dat toch echt wel roze maandag." De jaarlijkse pride-viering is veruit ook de drukste dag van het tiendaagse evenement. Dat maakt die dag voor de gemeente het spannendst, legt de wethouder uit.

"Vanaf het moment dat de Roze Maandag Express op het station aankomt, moeten we goed op ieders veiligheid letten. Maar het is super verlopen en het laat prachtig het kleurenpallet van Tilburg zien. De ene dag lopen er hier dragqueens door de straten, de andere dag zitten we op zondagochtend in de kerk voor de kermis-kerkmis. Alles kan en komt samen, dat is geweldig om te zien."

Precieze bezoekersaantallen houdt de gemeente Tilburg sinds een aantal jaar niet meer bij, maar aan volk was er in ieder geval geen gebrek. De fietsenstallingen, straten en bierhal stonden afgeladen vol met liefhebbers van spookhuizen, suikerspinnen, bier en slushpuppies.

Daarbij heeft de gemeente dit jaar ingezet op het aantrekken van een andere doelgroep dan de Tilburger met een sterke maag en een voorliefde voor kamelenraces. "We hebben dit jaar gewerkt aan de 'festivalisering' van de kermis, door een openluchtbioscoop en een poppenspel tegen de kermis aan te plakken. Zo hopen we toch nog wat meer mensen aan te spreken dan alleen de specifieke kermisliefhebber."